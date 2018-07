"Барселона" усилилась баскетболистом сборной Украины

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в каталонской "Барселоне". Украинец стал уже четвертым новичком каталонского клуба во время летнего трансферного окна.

Пустовой подписал с испанским грандом трехлетний контракт, сообщает пресс-служба "Барселоны".

🏀🤝 Artem Pustovyi signs for @FCBBasket. The 26 year-old Ukranian center joins from @OBRADOIROCAB on a three season deal



📝 https://t.co/4vWhg3d66Z



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/edO6aqr7b3