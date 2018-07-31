"Барселона" усилилась баскетболистом сборной Украины

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в каталонской "Барселоне". Украинец стал уже четвертым новичком каталонского клуба во время летнего трансферного окна.
Пустовой подписал с испанским грандом трехлетний контракт, сообщает пресс-служба "Барселоны".
🏀🤝 Artem Pustovyi signs for @FCBBasket. The 26 year-old Ukranian center joins from @OBRADOIROCAB on a three season deal— Barça Basket (@FCBbasket) 30 июля 2018 г.
📝 https://t.co/4vWhg3d66Z
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/edO6aqr7b3
В составе сборной Украины баскетболист принял участие во всех 6 матчах этого отбора на Кубок мира-2019.
Пустовой проводил на площадке в среднем 14,3 мин., набирал 5 очков, делал 2,8 подбора и 1,2 блок-шота.
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Прошлый сезон Пустовой провел в составе "Обрадойро". В 34 играх регулярного чемпионата Артем в среднем набирал 11,1 очка, делал 5,9 подборов и 1,9 блок-шота за 25,4 мин. на площадке.
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