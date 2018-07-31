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вторник, 31 июля 2018 18:12

"Барселона" усилилась баскетболистом сборной Украины

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&quot;Барселона&quot; усилилась баскетболистом сборной Украины
Пустовой подписал 3-летний контракт с каталонцами. Фото: БК "Барселона"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в каталонской "Барселоне". Украинец стал уже четвертым новичком каталонского клуба во время летнего трансферного окна.

Пустовой подписал с испанским грандом трехлетний контракт, сообщает пресс-служба "Барселоны".

В составе сборной Украины баскетболист принял участие во всех 6 матчах этого отбора на Кубок мира-2019.

Пустовой проводил на площадке в среднем 14,3 мин., набирал 5 очков, делал 2,8 подбора и 1,2 блок-шота.

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Прошлый сезон Пустовой провел в составе "Обрадойро". В 34 играх регулярного чемпионата Артем в среднем набирал 11,1 очка, делал 5,9 подборов и 1,9 блок-шота за 25,4 мин. на площадке.

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