"Барселона" создала чудо в матче против ПСЖ

Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Фото: Reuters

16 февраля "Барселона" сыграет в 1-м матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ.

Команды уже встречались на стадии 1/8 ЛЧ в сезоне 2016/17.Тогда дальше смогла пройти "Барселона".

1-я игра в Париже завершилась сенсационной победой хозяев поля -4:0.

Парижане в каждом из таймов забили по 2 мяч и сделали весомую заявку на выход в 1/4 Лиги чемпионов.

На "Ноу Камп" "Барселоне" удалось сделать настоящую сенсацию. Каталонцы до 50 мин забили 3 мяча в ворота ПСЖ. Эдисон Кавани отыграл один гол и сделал дальнейший проход "Барселоны" почти не возможно.

Хозяевам удалось чудо. С 7 минут перевернуть ход поединка. Неймар забил за 2 мин до конца игры, а уже в добавленное время тот же Неймар и Серджи Роберто принесли победу "Барселоне" со счетом 6:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ потерял Неймара

Матч "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.