"Барселона" со скандалом обіграла "Вильярреал"

"Барселона" победила благодаря скандальному судейству. Фото: AFP

"Барселона" со скандалом обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 48-й минуте после отскока от голкипера Херонимо Рульи отличился Френки де Йонг. Арбитр зафиксировал положение вне игры, но после проверки VAR засчитал гол.

На 76-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу вышедшего на замену Саму Чуквезе. Провалилась оборона "Барселоны", и Саму в борьбе за мяч успел опередить Оскара Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.

Хозяева претендовали на пенальти в моменте, когда защитник "Барселоны" Жерар Пике сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр проигнорировал нарушение.

На 88-й минуте Марк-Андре Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался на 100%. В компенсированное время Филиппе Коутиньо закрепил победу каталонцев, реализовав пенальти.

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После 14 туров "Барселона" с 23 очками идет на 7 месте. "Вильярреал" имеет 16 очков и занимает 12 строчку.