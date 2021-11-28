"Барселона" со скандалом обіграла "Вильярреал"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 990
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2448
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 873
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Просмотров: 1107
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 1512
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1 Просмотров: 531
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1818
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 1053
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
1 Просмотров: 3600
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 3924
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
"Бенфика" разгромила команду с двумя вратарями
"Бенфика" разгромила команду с двумя вратарями
Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров
Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров
"Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"
"Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"
"Динамо"обыграло аутсайдера с голом на последней минуте
"Динамо"обыграло аутсайдера с голом на последней минуте
Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций
Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 702
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2826
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3672
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4824
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 342
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
воскресенье, 28 ноября 2021 10:16

"Барселона" со скандалом обіграла "Вильярреал"

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; со скандалом обіграла &quot;Вильярреал&quot;
"Барселона" победила благодаря скандальному судейству. Фото: AFP

"Барселона" со скандалом обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Керамика" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 48-й минуте после отскока от голкипера Херонимо Рульи отличился Френки де Йонг. Арбитр зафиксировал положение вне игры, но после проверки VAR засчитал гол.

На 76-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу вышедшего на замену Саму Чуквезе. Провалилась оборона "Барселоны", и Саму в борьбе за мяч успел опередить Оскара Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.

Хозяева претендовали на пенальти в моменте, когда защитник "Барселоны" Жерар Пике сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр проигнорировал нарушение.

На 88-й минуте Марк-Андре Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался на 100%. В компенсированное время Филиппе Коутиньо закрепил победу каталонцев, реализовав пенальти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"

После 14 туров "Барселона" с 23 очками идет на 7 месте. "Вильярреал" имеет 16 очков и занимает 12 строчку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" со скандалом обіграла "Вильярреал"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Беглец-принц забыл в порту 14 повозок с сокровищами

Самое читаемое
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 14337
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из &quot;Шерифа&quot;
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа" 1 Просмотров: 9999
&quot;Забрали время на личную жизнь&quot; - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака 6 Просмотров: 7938
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
 Просмотров: 5319
Журналист Бутусов – Зеленскому: &quot;Руководство государством – это не &quot;Квартал 95&quot;
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
 51 Просмотров: 5310
Спорт
"Бенфика" разгромила команду с двумя вратарями
"Бенфика" разгромила команду с двумя вратарями
 Просмотров: 567
Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров
Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров
 Просмотров: 720
Украинка стала победительницей крупного турнира по теннису ITF
Украинка стала победительницей крупного турнира по теннису ITF Просмотров: 279
"Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"
"Аталанта" с Малиновским обыграла "Ювентус"
 Просмотров: 864
Первую гонку биатлонного сезона выиграл сенсационный норвежец
Первую гонку биатлонного сезона выиграл сенсационный норвежец Просмотров: 594
Больше всего комментируют
51
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
10
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
6
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
6
Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине
3
"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ
Голосов: 633
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть