"Барселона" решила подразнить Роналду

Месси и Роналду в зеркале выглядят молодыми. Фото "Барселона"

"Барселона" в своих социальных сетях поиздевалась над нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду перед очным противостоянием клубов, в котором на поле вновь должны сойтись Роналду и Лионель Месси.

На картинке, которую "Барселона" выложила в социальных сетях, над Месси написано GOAT, что расшифровывается, как "величайший за всё время".

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"Барселона" и "Ювентус" сегодня сойдутся в очном матче Лиги чемпионов, чтобы определить победителя группы, где кроме них выступают "Ференцварош" и "Динамо".