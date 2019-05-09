"Барселона" разочарована самым дорогим игроком в истории клуба

Филиппе Коутиньо не смог заменить Неймара в" Барселоне ". Фото: Eurosport

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не оправдал надежд каталонского клуба.

В последнее время Филиппе Коутиньр часто получал порцию критики в свой адрес, но полуфинальный матч против "Ливерпуля" (0: 4) стал катализатором для боссов Барсы, сообщает "ESPN".

26-летний бразилец провалил поединок, чем убедил "блаугранас" в необходимости продажи хавбека.

"Он - не игрок для Барселоны, ничем не помогает команде. Он это доказал. Летом он пойдет", - сообщает источник в клубе.

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В текущем сезоне Примеры Коутинью провел 33 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассист. Летом "Барселона" заплатила за бразильца 120 миллионов евро. Это рекордная сумма для каталонского клуба.