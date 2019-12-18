"Барселона" разгромила "Реал" из хоккейным счетом

Луис Суарес в матче первого круга минувшего чемпионата забил три мяча

Сегодня в Барселоне будет сыграно 179 матч "эль-классико" - центрального матча чемпионата Испании - "Барселона" - "Реал".

В прошлом году команды встречались в октябре. Тогда "Барселона" без травмированного Лионеня Месси разгромила Мадрид - 5:1.

Начало избиения положил Коутиньо уже на 11 минуте. Он получил мяч с фланга сильно пробил в дальний угол - 1:0.

На 30 минуте арбитр назначил пенальти в ворота столичного клуба после нарушения на Суаресе. Сам пострадавший реализовал 11-метровый - 2:0.

После этого "Реал" завелся. Марсело на 50 минуте сократил отставание - 2:1. Буквально за несколько минут Модрич попал в штангу.

Каталонцы начали играть на контратаках и под занавес матча реализовали три из них. Сначала Суарес на 75 минуте восстановил преимущество в два мяча - 3:1. Впоследствии он же на 84 минуте довел дело до разгрома - 4:1. А за три минуты до конца Видаль установил окончательный счет - 5:1.

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В сезоне 2018-19 "Барселона" стала чемпионом и сравнялась в количестве побед в эль-классико. У обеих команд по 72 победы. 34 матча завершились вничью. На счету "Барселоны" 288 забитых мячей, а "Реала" - 286.