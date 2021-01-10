Месси и Гризманн набирают форму. Фото "Барселона"

"Барселона" разгромила "Гранаду" (4:0) в 18-м туре чемпионата Испании. Дублями отличились Месси и Гризманн.

Каталонцы продлили серию без поражений во всех турнирах до 8 матчей – это лучший отрезок в текущем сезоне. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице.

За это время команда Роналда Кумана одержала 6 побед и дважды сыграла вничью.

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В следующем матче "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад" в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет 13 января.