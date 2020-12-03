"Барселона" разгромила "Ференцварош"

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

В 5-м туре Лиги чемпионов испанская "Барселона" в гостях разгромила "Ференцварош" - 3: 0.

Рональд Куман даже не привез в Венгрию Лионеля Месси, дав своему капитану отдых.

Разница в 3 мяча установилась уже к 28-й мин. игры - забили Антуан Гризманн, Мартин Брейтуэйт и Усман Дембеле. Француз отличился с пенальти.

После победы в Венгрии "Барселона" набрала максимальное количество очков - 15, уверенно лидирует в группе. "Ференцварош" имеет в своем активе только 1 пункт после 5 матчей.

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8 декабря "Ференцварош" приедет на матч против "Динамо", а "Барселона" будет принимать "Ювентус".