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суббота, 17 августа 2019 08:27

"Барселона" проиграла в первом туре. Ее нокаутировал 38-летний форвард

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&quot;Барселона&quot; проиграла в первом туре. Ее нокаутировал 38-летний форвард
Адурис и в 38 лет остается грозным форвардом

Чемпионат Испании стартовал с сенсации. Главный фаворит "Барселона" проиграла уже в первом туре. Ее обидчик – "Атлетик" Бильбао.

Гол-шедевр на 88 минуте забил 38-летний Арис Адурис. Он отличился боковыми ножницами спустя минуту после выхода на замену.

В итоге минимальная победа басков – 1:0.

За "Барселону" не играл травмированный Месси.

Это был первый матч нового сезона в испанской Ла Лиге.

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Сегодня состоятся еще пять матчей, среди которых и игра "Реала". Команда Зидана сыграет на выезде с "Сельтой".

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