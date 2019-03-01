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пятница, 01 марта 2019 11:13

"Барселона" получила соперника по финалу Кубка Испании

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&quot;Барселона&quot; получила соперника по финалу Кубка Испании
"Валенсия" стала соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании. Фото: Football.ua

В решающем матче Кубка Испании каталонская "Барселона" сыграет с "Валенсией", которая накануне одолела "Бетис" в ответном матче 1/2 финала турнира (1:0, первый матч – 2:2).

Победа позволила команде Марселино Гарсии Тораля пробиться в финал Кубка Испании.

Ранее каталонцы во втором полуфинале разгромили "Реал" - 3:0 (первый матч – 1:1), сообщает Трибуна.

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"Валенсия" сыграет в финале испанского кубка впервые с сезона-2007/08. Тогда команда стала победителем розыгрыша турнира, обыграв в решающем матче "Хетафе" (3:1).

Финал Кубка Испании состоится 25 мая.

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01
марта

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