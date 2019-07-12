"Барселона" подписала звездного новичка

"Барселона" подтвердила трансфер лидера мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Чемпион мира перебрался на "Камп Ноу", сообщает официальный сайт "Барселоны".
"Атлетико" получил от "Барсы" своего основного форварда 120 млн евро. Контракт 28-летнего француза с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Соглашение предусматривает клаусула игрока в размере 800 млн евро.
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Гризманн перебрался в стан "матрасников" с "Реал" Сосьедад в 2014-м. В прошлом сезоне Ла Лиги Гризманн провел 37 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 10-ю ассист.
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