"Барселона" определилась с ценой за Неймара

Неймар снова хочет одеть футболку "Барселоны"

"Барселона" и ПСЖ никак не могут договориться по трансферу Неймара.

ПСЖ просит за Неймара 250 млн евро, но совет директоров "Барселоны" не хочет платить больше 170-180 млн, передает "Marca".

По информации издания, "Барселона" почти наверняка включит в соглашение Коутиньо или Усмана Дембеле, чтобы оплатить трансфер Неймара.

Ранее сообщалось, что звездный форвард согласился перейти в "Барселону" и готов на все, чтобы этот трансфер стал реальностью.

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В прошлом сезоне Неймар стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. В 17 матчах за парижан забил 15 мячей. В Лиге чемпионов ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала.