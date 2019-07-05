"Барселона" определилась с ценой за Неймара

"Барселона" и ПСЖ никак не могут договориться по трансферу Неймара.
ПСЖ просит за Неймара 250 млн евро, но совет директоров "Барселоны" не хочет платить больше 170-180 млн, передает "Marca".
По информации издания, "Барселона" почти наверняка включит в соглашение Коутиньо или Усмана Дембеле, чтобы оплатить трансфер Неймара.
Ранее сообщалось, что звездный форвард согласился перейти в "Барселону" и готов на все, чтобы этот трансфер стал реальностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидера "Реала" лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии
В прошлом сезоне Неймар стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. В 17 матчах за парижан забил 15 мячей. В Лиге чемпионов ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала.
Комментарии