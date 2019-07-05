"Барселона" определилась с ценой за Неймара

 
Ексклюзивы
1/5
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 198
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 576
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1836
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1936
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5094
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 261
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2952
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1980
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3601
Фото
Все фото
15
7
29
8
8
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Видео
Все видео
"Шахтер" хочет подписать полузащитника известного клуба
"Шахтер" хочет подписать полузащитника известного клуба
Сборная Перу стала вторым финалистом Копа Америка
Сборная Перу стала вторым финалистом Копа Америка
Бразилия уверенно переиграла Аргентину
Бразилия уверенно переиграла Аргентину
Аргентина победила Бразилию в скандальном матче
Аргентина победила Бразилию в скандальном матче
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1350
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 558
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1773
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1764
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 423
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 15:00

"Барселона" определилась с ценой за Неймара

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; определилась с ценой за Неймара
Неймар снова хочет одеть футболку "Барселоны"

"Барселона" и ПСЖ никак не могут договориться по трансферу Неймара.

ПСЖ просит за Неймара 250 млн евро, но совет директоров "Барселоны" не хочет платить больше 170-180 млн, передает "Marca".

По информации издания, "Барселона" почти наверняка включит в соглашение Коутиньо или Усмана Дембеле, чтобы оплатить трансфер Неймара.

Ранее сообщалось, что звездный форвард согласился перейти в "Барселону" и готов на все, чтобы этот трансфер стал реальностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидера "Реала" лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

В прошлом сезоне Неймар стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. В 17 матчах за парижан забил 15 мячей. В Лиге чемпионов ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала.

https://football24.ua/barselona_viznachilas_z_tsinoyu_za_neymara__pszh_hoche_znachno_bilshe_n544789/?fbclid=IwAR1XebmTRZVjUP7MtxwN7UuJfijrQ6XA5XQVdb1up_0VC0gdeGhM4Hpm2ow
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" определилась с ценой за Неймара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 36179
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 35307
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 16407
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 15714
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 15462
Спорт
Свитолина вышла в 4 круг Уимблдона
Свитолина вышла в 4 круг Уимблдона Просмотров: 54
Звездный португалец станет новым партнером Зинченко
Звездный португалец станет новым партнером Зинченко Просмотров: 126
Непобедимая украинка поборется сразу за 3 чемпионских пояса
Непобедимая украинка поборется сразу за 3 чемпионских пояса Просмотров: 144
Лидер "Динамо" тренируется по индивидуальной программе
Лидер "Динамо" тренируется по индивидуальной программе Просмотров: 180
"Шахтер" хочет подписать полузащитника известного клуба
"Шахтер" хочет подписать полузащитника известного клуба
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
12
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
5
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 264
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua