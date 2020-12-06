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воскресенье, 06 декабря 2020 09:28

"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании

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&quot;Барселона&quot; опозорилась в чемпионате Испании
Лионель Месси не спас свою команду от поражения. Фото: Reuters

В матче 12-го туре чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла "Кадису" 1: 2.

Хозяева поля повели в счете уже на 8-й минуте встречи усилиями Альваро Хименеса. "Барселона" отыгралась в начале второго тайма - автоголом отметился защитник "Кадиса" Педро Алькала.

Дожать соперника команде Рональда Кумана не удалось. В середине второго Альваро Негредо воспользовался ошибкой игроков гостей и принес своей команде три очка.

Это стала первая победа "Кадиса" над "Барселоной" за последние 29 лет.

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"Барселона" с 14 очками занимает 7 место Ла Лиги. 13 декабря команда Рональда Кумана будет принимать "Леванте".

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