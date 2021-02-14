"Барселона" одержала разгромную победу в чемпионате Испании

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома разгромила "Алавес" -5:1.

В 1-м тайме команда Рональда Кумана отличилась дважды. Голы на счету Франсишку Тринкау и Лионеля Месси.

После перерыва "Алавес" сократил отставание в счете, однако отыграться гостям не удалось. "Барселона" забила еще 3 мяча усилиями Тринкау, Месси и Хуниор Фирпо.

Месси сегодняшний поединок стал 505-м за Барселону в чемпионате Испании. Аргентинец повторил рекорд легендарного Хави.

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"Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании уступая лидеру "Атлетико" 8-ю очками.