"Барселона" одержала разгромную победу в чемпионате Испании

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома разгромила "Алавес" -5:1.
В 1-м тайме команда Рональда Кумана отличилась дважды. Голы на счету Франсишку Тринкау и Лионеля Месси.
После перерыва "Алавес" сократил отставание в счете, однако отыграться гостям не удалось. "Барселона" забила еще 3 мяча усилиями Тринкау, Месси и Хуниор Фирпо.
Месси сегодняшний поединок стал 505-м за Барселону в чемпионате Испании. Аргентинец повторил рекорд легендарного Хави.
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"Барселона" занимает 2-е место в чемпионате Испании уступая лидеру "Атлетико" 8-ю очками.
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