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суббота, 13 ноября 2021 12:01

"Барселона" объявила о возвращении Алвеса

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&quot;Барселона&quot; объявила о возвращении Алвеса
Алвес является легендой "Барсы". Фото: Reuters

Пресс-служба "Барселоны" объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что в возвращении Алвеса заинтересован новый главный тренер "Барселоны" Хави. Он хотел, чтобы ветеран вернулся в команду и помог в становлении обновлённой "Барсы".

Ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Он заблокировал его переход.

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В сентябре Алвес покинул бразильский "Сан-Паулу". Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь "Барселоне". Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка. Алвес играл за "Барселону" с 2008 по 2016 годы.

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Дата
13
ноября

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