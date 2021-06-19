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воскресенье, 20 июня 2021 08:48

"Барселона" объявила о подписании Депая

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&quot;Барселона&quot; объявила о подписании Депая
Мемфис Депай много атаковал в матче с Австрией. Фото: Reuters

"Барселона" объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года. Ранее Депай выступал за французский "Лион".

Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.

В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с "Барселоной". Мемфис защищал цвета "Лиона" с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

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Мемфис Депай также выступал в "Манчестер Юнайтед" (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

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