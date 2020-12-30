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среда, 30 декабря 2020 10:05

"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"

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&quot;Барселона&quot; не смогла одолеть &quot;Эйбар&quot;
Каталонцы снова поеряли очки. Фото "Барелона"

"Барселона" без Месси, которому дали отдохнуть, не смогла обыграть на "Камп Ноу" одного из аутсайдеров Ла Лиги, "Эйбар". При этом каталонцы провели худший первый тайм в сезоне, причем не только в чемпионате страны, а во всех турнирах.

Только 4 удара в сторону ворот соперника (из них только один в створ) - так "беззубо" команда еще не выступала в родных стенах. И это при том, что уже на 5-й минуте хозяева заработали пенальти. Однако Брайтвайт с "точки" пробил мимо ворот. А потом стал главным антигероем первой половины встречи: он замкнул прострел Фирпо, но видеоповтор подтвердил, что сделал это Мартин из офсайда. Сообщает sport.ua

На второй тайм Рональд Куман выпустил Дембеле, и тот очень активно вошел в игру. К сожалению, Усман не реализовал выход один на один, и буквально в следующей атаке Кике показал, как следует реализовывать свои шансы. Ветеран не стал сближаться с голкипером, а пробил от линии штрафной - 0:1!

Однако Дембеле доказал, что не зря вышел на поле. Вскоре ему удалось сравнять счет ударом в противоход голкиперу после фланговой подачи - 1:1. Впрочем, большего каталонцы добиться не смогли, как ни старались.

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С 25-ю очками "Барселона" остается на 6-й строчке, а в воскресенье едет в гости к "Уэске". "Эйбар" набрал 16 баллов и прыгнул на четырнадцатом месте в турнирной таблице. 3 января команда принимает "Гранаду".

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