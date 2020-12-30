"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"

"Барселона" без Месси, которому дали отдохнуть, не смогла обыграть на "Камп Ноу" одного из аутсайдеров Ла Лиги, "Эйбар". При этом каталонцы провели худший первый тайм в сезоне, причем не только в чемпионате страны, а во всех турнирах.
Только 4 удара в сторону ворот соперника (из них только один в створ) - так "беззубо" команда еще не выступала в родных стенах. И это при том, что уже на 5-й минуте хозяева заработали пенальти. Однако Брайтвайт с "точки" пробил мимо ворот. А потом стал главным антигероем первой половины встречи: он замкнул прострел Фирпо, но видеоповтор подтвердил, что сделал это Мартин из офсайда. Сообщает sport.ua
На второй тайм Рональд Куман выпустил Дембеле, и тот очень активно вошел в игру. К сожалению, Усман не реализовал выход один на один, и буквально в следующей атаке Кике показал, как следует реализовывать свои шансы. Ветеран не стал сближаться с голкипером, а пробил от линии штрафной - 0:1!
Однако Дембеле доказал, что не зря вышел на поле. Вскоре ему удалось сравнять счет ударом в противоход голкиперу после фланговой подачи - 1:1. Впрочем, большего каталонцы добиться не смогли, как ни старались.
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С 25-ю очками "Барселона" остается на 6-й строчке, а в воскресенье едет в гости к "Уэске". "Эйбар" набрал 16 баллов и прыгнул на четырнадцатом месте в турнирной таблице. 3 января команда принимает "Гранаду".
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