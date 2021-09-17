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пятница, 17 сентября 2021 14:02

"Барселона" нашла замену Куману

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&quot;Барселона&quot; нашла замену Куману
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Сын легендарного игрока и тренера "Барселоны" Йохана Кройфа может возглавить "Барселону".

Президент каталонцев Жоан Лапорта уже сделал предложение Жорди Кройфу, информирует известный испанский инсайдер Тони Хуанмарти.

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Сын легендарного Кройфа вернулся на "Камп Ноу" прошлым летом. Он работает вместе с Матеу Алемани и Рамоном Планеса над комплектацией команды.

Позиции Кумана сильно пошатнулись после погрома от "Баварии" в Лиге чемпионов. Руководству "Барселоны" не понравилась безвольная игра "кулес". Куман имеет только три матча, чтобы доказать собственную профпригодность. Если "Барса" споткнется хотя бы в одном, голландец потеряет должность.

В текущем сезоне "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице. По потерянным очкам каталонцы не уступают лидеру таблицы "Реала".

"Барселона" является одним из соперников "Динамо" в Лиге чемпионов. Команды сыграют между собой в третьем и четвертом туре соревнований.

Следующую игру "Барселона" проведет 20 сентября против "Гранады". Начало матча в 22:00.

Йохан Кройф выступал за "Барселону" в сезонах 1973/78, а в качестве тренера работал с командой в сезонах 1988/96. Выигрывал с командой Кубок чемпионов, Кубок Кубков и четыре раза становился чемпионом. Ушел из жизни в 2016 году.

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Дата
17
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