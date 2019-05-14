"Барселона" находится в шаге от супертрансфера

Маттейс де Лигт и Фрэнки де Йонг могут быть одноклубниками и в новом сезоне.

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт должен вскоре стать игроком "Барселоны" вместе с Фрэнки де Йонгом.

Представители "Барселоны" в апреле встретилась в Монако с агентом Маттейса де Лигта Миной Райолой, сообщил журналист Esporte 3 и Catalunhya Radio Ориоль Доменек. Стороны договорились о переходе нидерландца.

Президенту "Барселоны" Жосепу Бартомеу было важно договориться с Райолой, ведь тот уже все согласовал с "Аяксом".

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Издание goal.com сообщает, что "блаугранас" заплатят за де Лигта около 70-75 млн евро. Именно за столько был приобретен хавбек Фрэнки де Йонг.