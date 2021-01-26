"Барселона" находится на грани банкротства

Лионель Месси является символом "Барселоны". Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" огромные долги и находится на грани банкротства.

Общая задолженность "Барселоны" составляет более € 1.17, из которых 730 млн - краткосрочные долги, сообщает El Mundo.

До 30-го июня испанский клуб должен заплатить € 266 млн евро банкам. Также каталонцы должны €126 млн другим команда за игроков: "Ливерпулю" за Коутиньо, "Аякса" за Фрэнки Де Йонга и др.

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Доходы "Барселоны" за сезон 2018/2019, составляли € 990 млн, но в прошлом году они упали до € 855. В то же время расходы чуть сократились на 2 процента - с € 973 млн до € 955 млн. 74 процента доходов идет на зарплату игрокам и персоналу клуба.

В текущем году ожидаются расходы в размере € 796 млн евро и доходы € 828 млн евро.

В текущем сезоне "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании отставая от лидера "Атлетико" на 10 очков.