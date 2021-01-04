"Барселона" минимально одолела "Уэску"

Лионель Месси записал на свой счет ассист. Фото: REUTERS

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях одержала минимальную победу над "Уэской" - 1:0.

Игра прошла при территориальном и игровом преимуществе гостей. Единственный мяч в матче каталонцы забили в середине 1-го тайма, когда Фрэнки де Йонг смог воспользоваться пасом Лионеля Месси.

Во 2-й половине игры подопечные Рональда Кумана имели возможности для увеличения преимущества, но так и не смогли реализовать моменты.

Матч против "Уэска" стал для Месси 500-м в чемпионате Испании.

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"Барселона" смогла подняться на 5-ю строчку Ла Лиги. Расстояние от лидера турнирной таблицы "Атлетико" составляет 10 очков.