"Барселона" крупно обыграла "Ливерпуль"

Лионель Месси стал героем матча на "Камп Ноу". Фото: REUTERS

Испанская "Барселона" победила в первом полуфинальном матче "Ливерпуль" - 3: 0.

В первом тайме инициативой больше владела "Барселона". На 26 минуте Суарес воспользовался отличной разрезной передачей Жорди Альбы и пробросил мяч мимо голкипера "Ливерпуля" Алиссон - 1: 0.

Под конец тайма преимущество хозяев стало очевидным, но явных голевых моментов они не имели. У "Ливерпуля" вообще расклеилась игра в атаке. За все тайм гости ни разу не ударили в створ ворот.

Второй тайм начался с штурма "Ливерпуля". Подопечные Клоппа трижды били из выгодных позиций в створ, но трижды прекрасно сыграл вратарь хозяев Тер Штеген.

Ближе к середине тайма "Барселона" перехватила инициативу. Видаль вышел нас на один с Аллисон и вместо удара неудачно попытался отпасовать на Суареса.

А потом пришло время Месси. Сначала он закатил мяч в пустые ворота после удара Суареса в штангу. А потом великолепно исполнил штрафной - 3: 0.

Гости попытались ответить, но Салах попал в штангу.

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Ответный состоится 7 апреля, начало игры в 22.00.