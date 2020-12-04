"Барселона" имеет миллиардный долг

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Испанская "Барселона" за время правления президента Жозепа-Марии Бартомеу получила огромные финансовые проблемы.

Долги легендарного клуба уже составляют €1 млрд. Из них "блаугранас" должны вернуть только банкам 300 млн, сообщает El Chiringuito TV.

Клуб уже просит отсрочить все выплаты кредиторам и клубам, поскольку многие трансферов осуществлялись в рассрочку.

Бортомеу покинул пост главы "Барсы" в октябре. Новые выборы президента клуба состоятся в марте 2021 года.

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В этом сезоне "Барселона" занимает только 7-е место в чемпионате Испании. Отстает от лидера "Реал" Сосьедад на 12 очков.