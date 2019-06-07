"Барселона" хочет пригласить 41-летнего легендарного голкипера

Буффон в свои 41 еще имеет желание играть на высоком уровне. Фото: REUTERS

Джанлуиджи Буффон, который покинул ПСЖ, может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио. Руководство каталонского клуба рассматривает итальянца в качестве запасного голкипера Марк-Андре тер Штегену.

По информации источника, 41-летний голкипер не испытывает дефицита в предложениях. Так, у Джиджи есть предложения от клубов Бундеслиги, "Фенербахче", "Барселоны", а также есть вариант отправиться в чемпионат Китая, но переезд в Поднебесную на нынешнем этапе карьеры Буффону неинтересен.

Сообщается, что голкипер решил взять себе некоторое время на размышления. Буффон собирается все тщательно взвесить, после чего принять решение о продолжении карьеры.

Напомним, что на этой неделе Буффон объявил об уходе из ПСЖ. По словам голкипера, клуб предлагал ему продлить соглашение, но он решил принять новый для себя вызов в карьере.

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В прошлом сезоне 41-летний голкипер провел за ПСЖ 25 поединков во всех турнирах. Вместе с парижанами Буффон выиграл Лигу-1.