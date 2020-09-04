"Барселона" хочет подписать двух игроков сборной Нидерландов

Менфис Депай является одним из лидеров сборной Нидерландов. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" хочет пополнить свой состав двумя игроками сборной Нидерландов - Жоржиньо Вейналдумом и Менфисом Депаем.

Обоих футболистов на "Ноу Камп" хочет видеть новый тренер каталонской команды Рональд Куман, работал с игроками в сборной Нидерландов, сообщает Algemeen Dagblad.

Представители "Барсы" общались с агентами игроков, которые заинтересованы в переходе в каталонский команду. Контракты обоих футболистов с клубами заканчиваются летом 2021 года. Теперь каталонцам нужно договориться с клубами игроков "Ливерпулем" и "Лион" об условиях трансфера.

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В прошлом сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Летом команду возглавил бывший тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.