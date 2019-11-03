"Барселона" громко опозорилась в Испании

Гол Месси не спас "Барсу" от поражения. Фото: рейтер

"Барселона" проиграла в гостях "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании 1: 3. Об этом пишет "Спортарена"

Каталонцам удалось выиграть первый тайм благодаря голу Лионеля Месси с пенальти. Но во втором тайме что-то пошло не так "Барса" только пропускала. И пропустила трижды.

Гости также смогли забить еще, но арбитр отменил второй мяч "Барселоны" после просмотра эпизода.

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"Барселона" и "Реал" имеют по 22 очка после 11 туров испанского чемпионата и разделяют первую строчку в таблице. Следующий матч команда Вальверде проведет 9 октября против "Сельты"