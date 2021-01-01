Эрик Гарсия вернется в "Барселону". Фото: REUTERS / Andrew Boyers

Каталонская "Барселона" договорилась о переходе защитника "Манчестер Сити" 19-летнего Эрика Гарсии.

Испанский центрбэк присоединится к "Барселоне" летом в качестве свободного агента. Каталонцы могут подписать его и в январе, но для этого необходимо договориться с английским клубом об отступных, сообщает журналист Фарбрицио Романо в твиттер.

Клуб из Манчестер требует за своего игрока компенсацию €10 млн. Такая же сумма может поступить на счет "МС" в качестве бонусов.

Кроме того, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не хочет терять Гарсию зимой, учитывая, что защитники "Сити" могут получить травмы.

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Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны", но в 2017 году перебрался в "МС", где пока не может стать основным игроком.