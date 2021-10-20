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среда, 20 октября 2021 19:00

"Барселона" – "Динамо" (Live)

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&quot;Барселона&quot; – &quot;Динамо&quot; (Live)
В прошлом году "Динамо" достойно смотрелось на "Камп Ноу". Фото: "Динамо

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" попытается не испортить нам еврокубковый неделю матчем с хваленой "Барселоной". После вчерашнего погрома "Шахтера" "Реалом", главная задача киевлян - не пропустить 5 голов.

Откровенно говоря, верится в такое слабо. Слишком уж безвольно выглядят динамовцы в Лиге чемпионов. Классические мальчики для битья. Конкуренцию им составляет разве "Шахтер".

Собственно, эта игра станет Рубиконом и для наставника киевлян Мирчи Луческу. Помнится, в прошлом году сам Мирча Михайович говорил, что, мол, нас в этом году бьют, но в следующем мы себя покажем. Пока получается не очень.

Если снова случится сокрушительное поражение, то Суркисам надо будет прекращать петь дифирамбы Луческу, а искать нового тренера. Ибо этот - только для внутреннего пользования.

Впрочем хватит о грустном. Будем надеяться, что поводов для оптимизма сегодня будет больше чем вчера.

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А вот и стартовые составы, в которых команды выйдут на поле:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай

Запасные: Нету, Пенья, Бальде, Умтити, Пуч, Демир, Роберто, Гонсалес, Коутиньо, Фати, Агуэро

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Дата
20
октября

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

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