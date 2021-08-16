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понедельник, 16 августа 2021 09:10

"Барселона" без Месси начала сезон с победы

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&quot;Барселона&quot; без Месси начала сезон с победы
Мартин Брейтуэйт записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Реал Сосьедад" - 4:2.

Хозяева забили два мяча в первом тайме. После перерыва команда Рональда Кумана довела дело до разгрома. Гости смогли проявить характер и отквитали два мяча. Но в конце матча каталонцы забили четвертый гол.

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Дубль на свой счет записал датский форвард "Барсы" Мартин Брейтуэйт.

Это был первый матч каталонцев без Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.

В следующем туре каталонцы сыграют против "Атлетика".

В первом туре "Реал" разгромил "Алавес" - 4:1, "Атлетико" в гостях одолел "Сельту" - 2:1.

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Дата
16
августа

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