"Барселона" без Месси начала сезон с победы

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Реал Сосьедад" - 4:2.
Хозяева забили два мяча в первом тайме. После перерыва команда Рональда Кумана довела дело до разгрома. Гости смогли проявить характер и отквитали два мяча. Но в конце матча каталонцы забили четвертый гол.
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Дубль на свой счет записал датский форвард "Барсы" Мартин Брейтуэйт.
Это был первый матч каталонцев без Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.
В следующем туре каталонцы сыграют против "Атлетика".
В первом туре "Реал" разгромил "Алавес" - 4:1, "Атлетико" в гостях одолел "Сельту" - 2:1.
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