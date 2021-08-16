"Барселона" без Месси начала сезон с победы

Мартин Брейтуэйт записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Реал Сосьедад" - 4:2.

Хозяева забили два мяча в первом тайме. После перерыва команда Рональда Кумана довела дело до разгрома. Гости смогли проявить характер и отквитали два мяча. Но в конце матча каталонцы забили четвертый гол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ

Дубль на свой счет записал датский форвард "Барсы" Мартин Брейтуэйт.

Это был первый матч каталонцев без Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.

В следующем туре каталонцы сыграют против "Атлетика". В первом туре "Реал" разгромил "Алавес" - 4:1, "Атлетико" в гостях одолел "Сельту" - 2:1.