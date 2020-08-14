"Барселона" – "Бавария" – 1:4 (Первый тайм)

Противостояние каталоцев и баварцев называют самым интересным в четвертьфинале. Фото fcbarcelona.com

Добрый вечер!

Приглашаем вас в Лиссабон, где сегодня будет сыгран третий по счету, но первый по значимости и интриге четвертьфинал Лиги чемпионов. А как может быть иначе, когда на такой стадии встречаются "Барселона" и "Бавария"? Обе команды - самого топового уровня со звездами первой величины.

Сегодня мы узнаем, кто же на самом деле сильнее в противостоянии: шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси или поляк Роберт Левандовски, который был главным претендентом на награду пока "Франс Футбол" не решил отменить ее.

Кто же окажется сильнее? Баварский суперклуб, который легко выиграл очередной титул в Германии и крушил всех соперников на пути в четвертьфинал или "Барса", которая провела неудачный сезон, уступив по всем статьям "Реалу"? Узнаем уже через два часа.

Тем временем стали известны составы, играющих сегодня команд.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

До начала матча остаются считанные минуты.

Начали игру команды!

3 мин. Первый голевой момент у "Барселоны". Серхио Роберто прострелил с правого фланга, но Нойер опередил Суареса.

4 мин. Гол !!! "Бавария". Мюллер обыгрался с Левандовски и забил из района 11-метров. Тер Штеген прыгнул для приличия - 1:0.

7 мин. ГОЛ! Алаба поражает собственные ворота. Прерывал прострел австриец и в итоге элегантно перебросил Нойера - 1:1.

9 мин. Вот это начало организовали команды!

10 мин. Месси прострелил, а прострел получился такой, что мяч ударился в дальнюю штангу. "Бавария" в ступоре.

13 мин. Бускетс прерывает опасный прострел с правого фланга атаки "Баварии".

16 мин. В позиционном нападении играет "Барселона". Пока без особых дивидендов.

19 мин. Серия угловых в исполнении "Баварии" в качество не перешла. Ни одного голевого момента немцы не создали.

22 мин. ГОЛ! Перишич. Великолепная комбинация баварцев. Отбор, молниеносный пас и сильный удар в дальний угол прошивает голкипера "Барселоны" - 1:2.

26 мин. Угловым и ударом выше ворот отвечает "Барселона.

27 мин. ГОЛ!!! Запахло разгромом! Гениальный пас Мюллера за спину Лангле и Гнабри расстреливает Тер-Штегена - 1:3!

31 мин. Это уже все! ГОЛ! Томас Мюллер! Прострел с правого фланга и Мюллер опережает бедного Лангле. Чем-то напоминает эта игра матч шестилетней давности между Германией и Бразилией.

34 мин. Три гола за 9 минут организовали немцы. И это еще Левандовский не забивал!

36 мин. Статистика ударов 3:12 в пользу "Баварии". И эту игру называли суперматчем? Бедного Месси еще так не били!

39 мин. Плотный удар Левандовского после углового, но просто во вратаря.

41 мин. Такое впечатление, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов - просто формальность. "Бавария" сокрушит любого. Следующим приготовиться "Ман Сити"?