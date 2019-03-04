Балотелли ярко отличился и порадовал подписчиков в соцсети - видео

Балотелли, слева, оригинально отпраздновал взятие ворот. Фото: Sports.ru

Итальянский форвард "Марселя" Марио Балотелли забил бисиклетой и сразу же запустил прямое включение для своих подписчиков в соцсети.

В матче 27 тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" (2:0).



Победный мяч в ворота "зеленых" отправил новичок команды Руди Гарсии Марио Балотелли.

Оформив гол бисиклетой, Марио взял у оператора заранее приготовленный телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.

В 6 играх в "Марселе" Балотелли забил 4 мяча, команда итальянца занимает 4 строчку в турнирной таблице Лиги 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Балотелли начал жонглировать телефону, когда его напугал партнер по команде

В составе "Манчестер Сити" Марио Балотелли становился чемпионом Англии.