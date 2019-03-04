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понедельник, 04 марта 2019 15:31

Балотелли ярко отличился и порадовал подписчиков в соцсети - видео

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Балотелли ярко отличился и порадовал подписчиков в соцсети - видео
Балотелли, слева, оригинально отпраздновал взятие ворот. Фото: Sports.ru

Итальянский форвард "Марселя" Марио Балотелли забил бисиклетой и сразу же запустил прямое включение для своих подписчиков в соцсети.

В матче 27 тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" (2:0).

Победный мяч в ворота "зеленых" отправил новичок команды Руди Гарсии Марио Балотелли.

Оформив гол бисиклетой, Марио взял у оператора заранее приготовленный телефон и запустил прямую трансляцию в инстаграме.

В 6 играх в "Марселе" Балотелли забил 4 мяча, команда итальянца занимает 4 строчку в турнирной таблице Лиги 1.

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В составе "Манчестер Сити" Марио Балотелли становился чемпионом Англии.

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