"Байер" сохранил лидерство в Бундеслиге

"Байер" не имел никаких проблем с "Кельном". Фото: Gettyimages.com

В 12-м туре Бундеслиги "Байер" в гостях разгромил "Кельн" - 4: 0.

Матч прошел при полном преимуществе "фармацевтов", которые контролировали игру от начала до конца.

На старте поединка гости смогли забить 2 мяча - отличились Митчелл Вайзер и Мусса Диаби.

Патрик Шик довел счет до крупного на 54-й мин., а уже на 59-й точку в матче поставил Флориан Вирц.

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Благодаря победе "Байер" остались на 1-м месте Бундеслиги. "Фармацевты" опережают "Баварию" на 1 очко. Мюнхенцы благодаря дублю Роберта Левандовски победили "Вольфсбург" - 2:1. В следующем туре "Бавария" и "Байер" сыграют в очном матче.