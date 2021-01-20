"Байер" обыграл "Боруссию" и поднялся на второе место

"Байер" забил в контратаке. Фото Рейтер

Леверкузенский "Байер" дома обыграл дортмундскую "Боруссию" в центральном матче чемпионата Германии - 2:1.

Счет открыли хозяева - форвард фармацевтов Диаби оторвался от преследователей и сильным ударом прошил голкипера гостей Бюрки - 1:0.

Гости отыгрались на 67 минуте. Брандт прекрасно закрутил мяч в дальний угол ворот - 1:1.

Однако победу все-таки праздновали хозяева. Виртц после паса Диаби пробил мимо голкипера - 2:1.

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После этой победы "Байер" с 32 зачетными баллами поднялся на 2 место в турнирной таблице, а "Боруссия" с 29 очками осталась четвертой.