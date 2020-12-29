"Байер" не отпускает Драговича в "Динамо"

Александар Драгович выступал в Украине 3 сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Леверкузенский "Байер" не хочет отпускать защитника 29-летнего Александар Драгович в "Динамо".

Немецкий клуб рассчитывает на защитника сборной Австрии во 2-й части сезона.

"Есть свежие и не совсем положительные для нас новости по Драговичу. За прошедшие недели произошло несколько событий, повлиявших на его переговорный процесс с "Динамо". Травмирован основной центральный защитник "Байера" Свен Бендер. Альтернативы паре Тапсоба-Та у тренера Петера Боша сейчас нет, поскольку доверия к хорвату Тима Едвая и ранее не наблюдалось.

Драгович оказался в ближайшей обойме. "Байер" неожиданно оказался в чемпионской гонке. Для игры в Бундеслиге и ЛЕ нужна глубина резерва. И менеджмент немцев, похоже, решил пожертвовать теми 1,5-2 миллионами евро, которые мог выручить от его продажи за полгода до окончания контракта по трансферной стоимости 5,1 миллиона евро. Драгович получил шанс, его положение в команде изменилось. Переговоры с Киевом заморожены", - пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Алексанар Драгович выступал за "Динамо" в сезонах 2013-2016 годов. Выиграл с киевлянами 2 чемпионских титула.