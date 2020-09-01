АЗ продаст своего лидера напердодни матча против "Динамо"

Томас Оуведжан будет играть в Серии А. Фото: gettyimages.com

Защитник АЗ 23-летний Томас Оуведжан не сможет помочь своей команде в квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

Игрок находит в шаге от перехода в итальянскую Серию А, сообщает, скаут "Кальяри" Алекс Великих в Facebook.

"Удинезе" договорился об аренде защитника из Нидерландов на следующий сезон.

Оуведжан действует на позиции левого защитника и является одним из лидеров АЗ. Он в команде с 2015 года. Трансферная стоимость защитника - 11 млн евро.

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Поединок "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало игры - в 20. 00.