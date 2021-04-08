"Аякс" провалил второй тайм матча с "Ромой"

Эдину Джеко забить не дали. Фото: Reuters

Амстердамский "Аякс" проиграл дома первый матч четвертьфинала Лиги Европы итальянской "Роме" - 1:2. На гол Классена ответили Пеллегрини и Ибаньес.

Амстердамцы хорошо начали матч, дорожили мячом и время от времени проводили проникающие атаки. Голевые моменты у ворот клуба, который тренирует Пауло Фонсека, возникали регулярно. "Рома" пыталась отвечать, но получалось не слишком убедительно. Логическим следствием стал гол Классена на 39-ой минуте.

Хозяева таким же давлением начали второй тайм и заработали право на пенальти. Тадич должен был делать счет - 2:0, но небрежно пробил пенальти - просто по центру ворот. Голкиперу Лопесу стоило остаться на линии и легко парировать удар.

Зато грубо ошибся вратарь хозяев. Схерпен плохо принял мяч пробит с далеко не убедительного штрафной, тот выпал у него из рук и залетел в сетку. "Аякс" пошел вперед и имел несколько реальных возможностей выйти вперед, но безупречно сыграл Лопес. Устав от бесплодных атак голландцы не уследили в штрафной за Ибаньесом, который в одно касание принял мяч, а другим вогнал его под перекладину ворот Схерпена - 1: 2.

Самым интересным моментом остальных матча стала неприемлемое поведение одного из мальчиков, подающих мячи. Юный фанат "Аякса" изо всех сил швырнул мячом в лицо одному из игроков "Ромы", а российский арбитр в придачу дал ему предупреждение.

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В других матчах дня "Гранада" дома уступила "Манчестер Юнайтед" - 0:2, "Вильярреал" обыграл на выезде загребское "Динамо" - 1:0, а "Арсенал" не сумел удержать преимущество в матче с пражской "Славией" - 1:1.