"Аякс" ответил отказом на первое предложение "Шахтера" по бразильцу

С первой попытки выкупить бразильца не удалось. Фото: Reuters

Амстердамский "Аякс" отказался от предложения "Шахтера" по бразильцу Давиду Нересу в € 15 млн, сообщает UOL Esporte.

Несмотря на то, что в настоящее время он мало играет и имеет контракт только до июня 2023 года, его оценивают как минимум в € 20 миллионов.

Тем не менее, "Аякс" все еще надеется, что сделка состоится. Клуб намерен продать Нереса в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Лион", "Эвертон" и "Ньюкасл".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард сборной Бразилии дал согласие на переход в "Шахтер"

Летом прошлого года "Шахтер" купил в "Аякса" форварда Траоре, который получил тяжелую травму и теперь вынужден длительное время лечиться.