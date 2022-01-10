"Аякс" ответил отказом на первое предложение "Шахтера" по бразильцу

Амстердамский "Аякс" отказался от предложения "Шахтера" по бразильцу Давиду Нересу в € 15 млн, сообщает UOL Esporte.
Несмотря на то, что в настоящее время он мало играет и имеет контракт только до июня 2023 года, его оценивают как минимум в € 20 миллионов.
Тем не менее, "Аякс" все еще надеется, что сделка состоится. Клуб намерен продать Нереса в это трансферное окно.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Лион", "Эвертон" и "Ньюкасл".
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Летом прошлого года "Шахтер" купил в "Аякса" форварда Траоре, который получил тяжелую травму и теперь вынужден длительное время лечиться.
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