"Аякс" не имел проблем в первой игре с "Тоттенхэмом"

Гол Де Бека оказался единственным

Сегодня во второй паре полуфинала Лиги чемпионов встретятся "Аякс" из Амстердама и лондонский "Тоттенхэм". Первую игру в столице Англии выиграли гости - 1:0.

Лондонский клуб играл без травмированного лучшего бомбардира Харри Кейна и дисквалифицированного корейца Сона. Гости быстрее приспособились к игре хозяев и начали создавать опасные моменты.

На 15 минуте хозяева неудачно создали искусственный оффсайд и Ван де Бек оказался один перед воротами Льориса. Голландец пробил мимо вратаря и вывел "Аякс" вперед - 1:0. Впоследствии он же вышел один на один под углом, но Льорис не дал удвоить счет.



Где-то после 30 минут игра выровнялась. В "Тоттенхэма" даже начали возникать моменты, реальный из которых был в Льоренте.

Ближе к концу матча бразилец Нерес попал в штангу ворот "Тоттенхэма". Это был последний голевой момент матча.

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Матч в Амстердаме начнется в 22 часа.