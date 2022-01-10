"Аякс" хочет арендовать Лунина

Украинский голкипер мадридского "Реала" 22-летний Андрей Лунин заинтересовал амстердамский "Аякс".

Чемпион Нидерландов активно подыскивает новый первый номер для команды на следующий сезон, сообщает Fichajes.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шанс для Лунина. "Реал" узнал соперника в Кубке Испании

Основной вратарь Андре Онана подписал предварительный контракт с "Интером", игроком которого станет в июле.

В сферу внимания "Аякса" входят сразу два голкипера - Лунин из "Реала" и Влаходимос из "Бенфики".

В "Аяксе" понимают, что выкупить контракт Лунина у "Реала" будет непросто, поскольку мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. Поэтому речь во время летнего окна трансфера может зайти об аренде на один или два сезона.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В активе украинца два официальных матча за мадридцев. Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

В Украине Лунин выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". Принимал участие в шести матчах за сборную Украины.

"Аякс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов. Команда из Амстердама уступает два очка "Фейенорду".