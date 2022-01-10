"Аякс" хочет арендовать Лунина

 
Ексклюзивы
1/5
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 17649
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1206
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 17775
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 11349
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 6138
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 819
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2475
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1674
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3564
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
"Дженоа" без Шевченко проиграл украинское дерби в чемпионате Италии
"Дженоа" без Шевченко проиграл украинское дерби в чемпионате Италии
Малиовский сыграл результативный матч в Италии
Малиовский сыграл результативный матч в Италии
"Реал" выпустил ролик, посвященный украинскому голкиперу
"Реал" выпустил ролик, посвященный украинскому голкиперу
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4644
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3627
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 423
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 10:49

"Аякс" хочет арендовать Лунина

  Комментировать
&quot;Аякс&quot; хочет арендовать Лунина
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Украинский голкипер мадридского "Реала" 22-летний Андрей Лунин заинтересовал амстердамский "Аякс".

Чемпион Нидерландов активно подыскивает новый первый номер для команды на следующий сезон, сообщает Fichajes.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шанс для Лунина. "Реал" узнал соперника в Кубке Испании

Основной вратарь Андре Онана подписал предварительный контракт с "Интером", игроком которого станет в июле.

В сферу внимания "Аякса" входят сразу два голкипера - Лунин из "Реала" и Влаходимос из "Бенфики".

В "Аяксе" понимают, что выкупить контракт Лунина у "Реала" будет непросто, поскольку мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. Поэтому речь во время летнего окна трансфера может зайти об аренде на один или два сезона.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В активе украинца два официальных матча за мадридцев. Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

В Украине Лунин выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". Принимал участие в шести матчах за сборную Украины.

"Аякс" занимает второе место в чемпионате Нидерландов. Команда из Амстердама уступает два очка "Фейенорду".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Аякс" хочет арендовать Лунина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 17766
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 17622
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 13905
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 11331
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 2 Просмотров: 10539
Спорт
Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге
Свитолина потеряла одну позицию в мировом рейтинге
Стало известно, кто может заменить Шевченко в "Дженоа"
Стало известно, кто может заменить Шевченко в "Дженоа" Просмотров: 486
Выиграл суд. Джокович сможет сыграть на Australian Open
Выиграл суд. Джокович сможет сыграть на Australian Open Просмотров: 153
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
 Просмотров: 225
Будет ли отставка? Президент "Дженоа" оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Президент "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Голосов: 222
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть