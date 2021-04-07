Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист

Луис Адриану попал в очередной скандал.Фото: Reuters

Нападающий "Палмейраса" 33-летний Луис Адриану, известный по выступлению за донецкий "Шахтер", попал в скандал.

Футболист сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом. 4 апреля команда проходила проверку на инфекцию, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил карантин, чтобы отвезти мать в супермаркет. Бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки - в автомобиль врезался велосипед. Во время инцидента никто не пострадал.

"Да, мне не стоило покидать дом. Я допустил ошибку и признаю это. Мы живём в трудные времена, нам всем нужно быть аккуратными и уважать правила безопасности. Всегда можно найти способ помочь другому. Главное - осознавать свои ошибки и учиться на них", - написал Луис.

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Из-за заражения коронавирусом Адриано точно пропустит матч с "Дефенса и Хустисия" в Рекопе Южной Америки. Также под вопросом его участие в следующих встречах. После "Шахтера" Адриану успел поиграть за московский "Спартак".