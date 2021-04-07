Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист

 
Ексклюзивы
1/5
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 414
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5 Просмотров: 846
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1710
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 189
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 288
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 846
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
21
24
17
5
5
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Видео
Все видео
ПСЖ получил шанс отомстить "Баварии" за поражение в финале Лиги чемпионов
ПСЖ получил шанс отомстить "Баварии" за поражение в финале Лиги чемпионов
Провал обороны "Ливерпуля" и сложная победа команды Зинченко: результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
Провал обороны "Ливерпуля" и сложная победа команды Зинченко: результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
"Барселона" вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Испании
"Барселона" вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Испании
Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов
Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов
Финский хоккеист выбил судье 7 зубов
Финский хоккеист выбил судье 7 зубов
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 198
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 153
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 11:39

Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист

  Комментировать
Автомобиль экс-форварда &quot;Шахтера&quot; протаранил велосипедист
Луис Адриану попал в очередной скандал.Фото: Reuters

Нападающий "Палмейраса" 33-летний Луис Адриану, известный по выступлению за донецкий "Шахтер", попал в скандал.

Футболист сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом. 4 апреля команда проходила проверку на инфекцию, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил карантин, чтобы отвезти мать в супермаркет. Бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки - в автомобиль врезался велосипед. Во время инцидента никто не пострадал.

"Да, мне не стоило покидать дом. Я допустил ошибку и признаю это. Мы живём в трудные времена, нам всем нужно быть аккуратными и уважать правила безопасности. Всегда можно найти способ помочь другому. Главное - осознавать свои ошибки и учиться на них", - написал Луис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" поставил на паузу переговоры о покупке талантливого бразильца

Из-за заражения коронавирусом Адриано точно пропустит матч с "Дефенса и Хустисия" в Рекопе Южной Америки. Также под вопросом его участие в следующих встречах. После "Шахтера" Адриану успел поиграть за московский "Спартак".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 21186
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 14787
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8208
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 6409
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 6192
Спорт
Свитолина показала новый подарок от жениха
Свитолина показала новый подарок от жениха Просмотров: 81
"Шахтер" поставил на паузу переговоры о покупке талантливого бразильца
"Шахтер" поставил на паузу переговоры о покупке талантливого бразильца Просмотров: 63
Бавария и ПСЖ встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Где и когда смотреть
Бавария и ПСЖ встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Где и когда смотреть Просмотров: 72
Винисиус побил 17-летний рекорд легенды "Милана"
Винисиус побил 17-летний рекорд легенды "Милана" Просмотров: 144
Арбитр из Румынии догнал Холанда и попросил автограф
Арбитр из Румынии догнал Холанда и попросил автограф Просмотров: 225
Больше всего комментируют
27
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 513
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть