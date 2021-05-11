Австралийский футболист забил гол лежа в Бундеслиге

Айдин Хрустич играет в Германии первый сезон. Фото: Gettyimages.com/

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" и "Майнцем" не смогли выявить сильнейшего 1:1.

Гости ведут борьбу за выживание, а "Айнтрахт" хочет попасть в еврокубки. Поэтому игра была принципиальной.

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"Майнц" повел в счете на старте поединка. Хозяева смогли отыграться в конце матча. Австралийский футболист Айдин Хрустич забил смешной гол. Полузащитник прошел по флангу и нанес удар по воротам соперника, после чего оказался на газоне. А затем лежа смог добить мяч у ворота соперника.

После 32-го тура Бундеслиги досрочно чемпионом стала "Бавария". На втором месте идет "Лейпциг", а замыкает тройку "Вольфсбург".

"Айнтрахт" идет на пятом месте, а "Кельн" - в середине таблицы.