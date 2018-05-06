Аутсайдер в большинстве вырвал победу над "Олимпиком"

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6633
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1107
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1080
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1863
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7101
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3150
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1989
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4473
Фото
Все фото
11
6
12
4
18
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Турецкий фанат изобретательно обошел запрет посещать матчи
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Горячие фото спортивной журналистки взорвали сеть
Видео
Все видео
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Почему на игрока "Карпат" претендуют "Динамо" и "Шахтер"
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Венгер потерял шанс на последний трофей сезона и Лигу чемпионов
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1863
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4473
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6057
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8874
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 630
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 15:48

Аутсайдер в большинстве вырвал победу над "Олимпиком"

  Комментировать
Аутсайдер в большинстве вырвал победу над &quot;Олимпиком&quot;
"Олимпик" на стадионе "Динамо" сыграл вничью с "Сталью". Фото: УПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" сыграл в сухую ничью со "Сталью" (0: 0).

Игра на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского ни была насыщена моментами. Из событий, которые достойны внимания, следует отметить удаление за две желтые карточки Владимира Доронина (это произошло на 59-й минуте).

В оставшееся до финального свистка время команда из Каменского сумела дважды огорчить соперника: отличился лучший бомбардир "Стали" Орест Кузык, которому ассистировал бразильский легионер Тиаго Ромуло.

На последней минуте основного времени Кныш, который вышел на замену, забил после паса Копытова.

"Олимпик" - "Сталь" 0:2

Гол: Кузык, 79, Кныш, 90

"Олимпик": Махарадзе, Сондей, Кулинич, Немчанинов, Доронин, Кисель (Хомутов, 46), Вакуленко, Вукович, Очигава, Беленький (Цимбалюк, 64), Балашов

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт, Климчук, Малакян (Тиаго Ромуло, 62), Якимов, Задерака (Копытов, 70), Месхи, Мысык (Кныш, 82), Кузык.

Предупреждения: Вакуленко, 12 Кулинич, 29 Доронин, 58 - Малакян, 43, Сондей, 48

Удаление: Доронин, 59 (второе предупреждение)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клубы украинской Премьер-лиги оказались на грани исчезновения

В итоге "Олимпик" остался в турнирной таблице УПЛ наравне с "Карпаты", а "Сталь" с 26 очками догнала "Черноморец".

Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аутсайдер в большинстве вырвал победу над "Олимпиком"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

Самое читаемое
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 34479
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 26876
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 25284
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 17085
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 16211
Спорт
Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира
Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира
 Просмотров: 468
Легендарный тренер Фергюсон перенес тяжелую операцию и находится в больнице
Легендарный тренер Фергюсон перенес тяжелую операцию и находится в больнице Просмотров: 243
Экс-тренер и игрок "Динамо" стали чемпионами России
Экс-тренер и игрок "Динамо" стали чемпионами России Просмотров: 2709
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
 Просмотров: 432
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
11
 Просмотров: 4779
Больше всего комментируют
63
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
18
В Украине переименуют сразу две области
12
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
6
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 2304
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua