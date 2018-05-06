Аутсайдер в большинстве вырвал победу над "Олимпиком"

"Олимпик" на стадионе "Динамо" сыграл вничью с "Сталью". Фото: УПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Украины донецкий "Олимпик" сыграл в сухую ничью со "Сталью" (0: 0).

Игра на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского ни была насыщена моментами. Из событий, которые достойны внимания, следует отметить удаление за две желтые карточки Владимира Доронина (это произошло на 59-й минуте).

В оставшееся до финального свистка время команда из Каменского сумела дважды огорчить соперника: отличился лучший бомбардир "Стали" Орест Кузык, которому ассистировал бразильский легионер Тиаго Ромуло.

На последней минуте основного времени Кныш, который вышел на замену, забил после паса Копытова.

"Олимпик" - "Сталь" 0:2

Гол: Кузык, 79, Кныш, 90

"Олимпик": Махарадзе, Сондей, Кулинич, Немчанинов, Доронин, Кисель (Хомутов, 46), Вакуленко, Вукович, Очигава, Беленький (Цимбалюк, 64), Балашов

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт, Климчук, Малакян (Тиаго Ромуло, 62), Якимов, Задерака (Копытов, 70), Месхи, Мысык (Кныш, 82), Кузык.

Предупреждения: Вакуленко, 12 Кулинич, 29 Доронин, 58 - Малакян, 43, Сондей, 48

Удаление: Доронин, 59 (второе предупреждение)

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В итоге "Олимпик" остался в турнирной таблице УПЛ наравне с "Карпаты", а "Сталь" с 26 очками догнала "Черноморец".