"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании

Команда Диего Симеоне проявила характер и одержала волевую победу над "Барселоной", Фото: Рейтер

"Атлетико" обыграл "Барселону" в полуфинальном матче Суперкубка Испании – 3: 2.

В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но открыть счет им не удалось. Уже на первой минуте второй половины встречи Коке вывел "Атлетико" вперед.

"Барселона" быстро отыгралась усилиями Лионеля Месси. На 60-й минуте аргентинец оформил дубль, но гол нападающего был отменен после просмотра видеоповтора – форвард сыграл рукой. Через две минуты каталонцы все же забили. Точный удар на счету Антуана Гризманна.

На 74-й минуте Жерар Пике увеличил преимущество Барселоны, но опять гол сине-гранатовых был отменен с помощью VAR. В этом моменте арбитры увидели офсайд у Артуро Видаля.

В концовке встречи "Атлетико" отыгрался. Альваро Мората реализовал пенальти. На 86-й минуте Анхель Корреа принес "матрасникам" победу, пишет "Спортарена"

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В финале "Атлетико" сыграет против "Реала". Команда Зидана уверенно победила "Валенсию" в своем полуфинале. Финальный поединок состоится в воскресенье, 12 января.