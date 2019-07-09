"Атлетико" оштрафует Гризманн на значительную сумму за саботаж

Гризманн никак не может завершить свой переход в "Барселону"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн немного обеднеет через финансовые санкции.

Гризманн проигнорировал старт предсезонной подготовки и не прибыл в лагерь "матрасников" на первую тренировку после отпуска.

В мадридском клубе не в восторге от таких выходок 28-летнего француза и решили оштрафовать Антуана на 200 тыс. евро, сообщает ESPN.

Форвард еще в мае объявил, что покинет "Атлетико", но переговоры между "Барселоной", которая претендует на игрока, и мадридцами происходят очень трудно.

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В прошлом сезоне Ла Лиги француз провел 37 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами.