"Атлетико" нашел замену Симеоне

Массимилиано Аллегри с лета 2019 года находится без работы. Фото: Reuters/ Max Rossi

Руководство мадридского "Атлетико" рассматривает возможность назначения бывшего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри главным тренером команды.

Наставник "матрасников" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, зарабатывая 22 млн евро за сезон. "Атлетико" из-за пандемии понес огромные финансовые потери, поэтому хочет пересмотреть зарплату тренера, пишет Calciomercato.

В Мадриде надеються, что Симеоне согласится уменьшить свою зарплату, но также одновременно рассматривают вариант прекращении сотрудничества. Поэтому мадридцы уже начали поиски альтернативы аргентинцу. "Атлетико" уже даже провел предварительные переговоры с Аллегри.

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52-летний Массимилиано Аллегри находится без работы с прошлого лета. До этого он завоевал 5 чемпионских титулов подряд с "Ювентусом".