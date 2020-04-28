"Атлетико" нашел замену Симеоне

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2115
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 999
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4617
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 837
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5733
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1584
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3753
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4690
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
11
9
10
14
13
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Видео
Все видео
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Девич завершил карьеру
Девич завершил карьеру
На стадионе "Барселоны" готовили теракт
На стадионе "Барселоны" готовили теракт
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1458
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1359
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8946
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5850
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 171
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
вторник, 28 апреля 2020 09:30

"Атлетико" нашел замену Симеоне

  Комментировать
&quot;Атлетико&quot; нашел замену Симеоне
Массимилиано Аллегри с лета 2019 года находится без работы. Фото: Reuters/ Max Rossi

Руководство мадридского "Атлетико" рассматривает возможность назначения бывшего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри главным тренером команды.

Наставник "матрасников" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, зарабатывая 22 млн евро за сезон. "Атлетико" из-за пандемии понес огромные финансовые потери, поэтому хочет пересмотреть зарплату тренера, пишет Calciomercato.

В Мадриде надеються, что Симеоне согласится уменьшить свою зарплату, но также одновременно рассматривают вариант прекращении сотрудничества. Поэтому мадридцы уже начали поиски альтернативы аргентинцу. "Атлетико" уже даже провел предварительные переговоры с Аллегри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" хочет уволить Сарри и вернуть Аллегри - СМИ

52-летний Массимилиано Аллегри находится без работы с прошлого лета. До этого он завоевал 5 чемпионских титулов подряд с "Ювентусом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Атлетико" нашел замену Симеоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11880
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11178
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 10917
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 9261
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 2 Просмотров: 6768
Спорт
Умер легендарный французский тренер
Умер легендарный французский тренер Просмотров: 144
Легендарный украинский клуб может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем
Легендарный украинский клуб может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем Просмотров: 252
Экс-форвард "Шахтера" предлагает, чтобы чемпионат Украины доиграли в Турции
Экс-форвард "Шахтера" предлагает, чтобы чемпионат Украины доиграли в Турции 1 Просмотров: 99
Украинский футбольный журналист излечился от коронавируса
Украинский футбольный журналист излечился от коронавируса Просмотров: 162
Летнюю Олимпиаду в 2021 году могут отменить
Летнюю Олимпиаду в 2021 году могут отменить Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
4
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
Голосов: 557
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua