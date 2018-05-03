"Атлетико" - "Арсенал" 1:0. Испанцы пробились в финал Лиги Европы

"Атлетико" имеет преимущество над "Арсеналом" за счет гола на выезде. Фото: Sky Sports

В четверг, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" в родных стенах сразится с "Арсеналом". Первый матч в Лондоне завершился ничьей - 1:1 (забивали французы Ляказетт и Гризманн).

Gazeta.ua предлагает онлайн-трансляцию поединка в Мадриде.

Встреча будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки, которому будут помогать Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвертый судья - Алессандро Костанцо.

Стыртовые составы:

"Атлетико": Облак, Годин, Лукас, Хименес, Томас, Коке, Гризманн, Сауль, Габи, Витол, Коста

"Арсенал": Оспина, Косьельни, Рэмзи, Уилшир, Эзил, Монреаль, Мустафе, Уэлбек, Бельерин, Джака, Ляказетт

Матч начался

6' Первый удар в матче нанес форвард "Атлетико" Диего Коста, "выгрыз" мяч у соперника, и пробил мимо голкипера - не точно.

9' Серьезная кадровая потеря у "канониров" - травму получил центральный защитник Косьельни, который не смог продолжить игру и был в итоге заменен на Чемберса.

15' Опасно у ворот "Атлетико": англичане в два касания достались чужой штрафной, Ляказетт был в отличной позиции без опеки, однако партнер не сумел отдать ему точный пас.

23' Чемберс в борьбе сильно разбил голову Гризманну, у которого не останавливается кровь. Несмотря на это, француз продолжил игру.

27' Ляказетт получил пас вблизи ворот, но немного замешкался и потерял возможность пробить, отдал передачу на Озила - тот тоже начал что-то думать, и "Арсенал" потерял неплохой шанс отличиться.

32' Уилшир острым пасом выводил Монреаля на ворота - защитник не сумел опередить оппонента, которого грубо толкнул в спину. Сразу извинился.

37' После нескольких верховых дуэлей мяч отскочил к Коке, который, положив корпус, коварно пробил из-за пределов штрафной - мяч прошел рядом с дальней штангой.

38' Гризманн получил пас в штрафной, развернулся и опасно пробил с близкого расстояния - совсем немного не вистало для гола.

45+2' 1:0 - В компенсированное время защитник "Атлетико" здорово сыграл на чужой половине, отдал Гризманну, который продлил в штрафную на ход Косте и тот вколотил мяч под перекладину.

Перерыв

Второй тайм начался

49' После подачи углового от Гризманн Коста пробил головой в ближний верхний угол - удар получился слабым и голкипер спокойно забрал мяч.

51' Витоло отдал неплохой пас на Коке, который пробил по центру из-за пределов штрафной - неточно.

52' Ремзи оказался по центру метрах в семи от ворот - защитники не позволили англичанину пробить как следует.

55' Коста обыграл соперника в штрафной, однако не успел пробить - другой защитник вовремя успел подстраховать партнера.

58' Гризманн подхватил мяч на чужой половине, прошел полполя и решил пробить - совсем неудачно. К этому против француза сфолил Монреаль и арбитр назначил стандарт.

60' Стандарт исполнил тот же Антуан метров с 23 - рядом со штангой.

63' Джака пробил с дальней дистанции в створ - Облака сыграл надежно.

64' Удар Косты из пределов штрафной заблокировали защитники.

67' Шикарный момент создали испанцы Коста сохранил мяч в штрафной, отдал на Гризманн, который из выгодной позииции не смог переиграть оборону "канониров".

72' После ряда отскоков в штрафной "Атлетико" мяч попал в Мхитаряна, который вышел на замену, тот первым касанием "убрал" соперника, а вторым пробил - чуть выше ворот.

78' Коста и Мустафи получил по желтой карточке после стычки, вспыхнувшей после того, как форвард "Атлетико" отбросил мяч рукой.

82' Коста получил травму и хозяева вынуждены были сделать замену. На поле вышел Фернандо Торрес, для которого этот матч стал 400-м в футболке "Атлетико".

88' После ошибки Чемберса Торрес пробил в касание метров с 14 - Оспина спас свою команду.

90+4' "Атлетико" "убил" все компенсированное время и добыл путевку во Францию.

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Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.