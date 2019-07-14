"Аталанте" рано расслабляться. В борьбу за Малиновского включился "Бернли"

Малиновский хочет играть в Италии

"Бернли" готов сделать предложение "Генку" относительно трансфера Руслана Малиновского.

Англичане нацелились на двойной трансфер представителей чемпиона Бельгии. Кроме Малиновского англичан интересует 22-летний защитник Йоаким Мехле. По дуэт из "Генка" пятнадцатой команда АПЛ готова предложить 19 миллионов фунтов. Об этом пишет football24.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Договоренность по Малиновскому почти достигнута" – президент "Аталанты"

Ранее появилась информация о практически согласован переход Малиновского к "Аталанты".