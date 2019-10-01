"Аталанта" – "Шахтер" 0:0 (Первый тайм)

Добрый вечер!
На самом деле вечер не кажется добрым после сегодняшних новостей из Минска, но, надеемся, футбол хоть частично сможет компенсировать политические потери Украины.
Сегодня в Милане донецкий "Шахтер" встречается с "Аталантой" из Бергамо. Обе команды проиграли первые встречи и повторная неудача сможет поставить крест на надеждах обоих коллективов пробиться во второй круг.
Стали известны стартовые составы команд:
"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запас: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.
"Аталанта": Голлини (В), Толой, Масьелло, Паломино, Гомес (К), де Роон, Кастанье, Хатебур, Иличич, Сапата.
Руслан Малиновский, к сожалению, снова в запасе.
Андрей Шевченко в ложе почетных гостей смотрится самой большой звездой сегодняшнего вечера.
Команды готовятся к выходу на поле.
Игра началась!
1 мин. Жуниора Мораес жестко сбили уже на первой минуте игры.
3 мин. "Шахтер" никуда не спешит, а итальянцы сразу включают скорость, как только мяч оказывается у них.
4 мин. Острая атака хозяев, но после прострела с правого фланга мяч не дошел до Сапаты.
7 мин. "Шахтер" пытается успокоить игру.
10 мин. Затяжная атака горняков заканчивается неудачным прострелом Мораеса. Огрызнулся "Шахтер".
14 хв. Пенальті у ворота "Шахтаря". Арбітр після паузи дав жовту Степаненку.
15 мин. Пятов парировал удар! Липовый пенальти, которого не было нивелировал блестящей игрой украинский голкипер!
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