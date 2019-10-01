"Аталанта" – "Шахтер" 0:0 (Первый тайм)

"Аталанта" является фаворитом – букмекеры

Добрый вечер!

На самом деле вечер не кажется добрым после сегодняшних новостей из Минска, но, надеемся, футбол хоть частично сможет компенсировать политические потери Украины.

Сегодня в Милане донецкий "Шахтер" встречается с "Аталантой" из Бергамо. Обе команды проиграли первые встречи и повторная неудача сможет поставить крест на надеждах обоих коллективов пробиться во второй круг.

Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запас: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо.

"Аталанта": Голлини (В), Толой, Масьелло, Паломино, Гомес (К), де Роон, Кастанье, Хатебур, Иличич, Сапата.

Руслан Малиновский, к сожалению, снова в запасе.

Андрей Шевченко в ложе почетных гостей смотрится самой большой звездой сегодняшнего вечера.

Команды готовятся к выходу на поле.

Игра началась!

1 мин. Жуниора Мораес жестко сбили уже на первой минуте игры.

3 мин. "Шахтер" никуда не спешит, а итальянцы сразу включают скорость, как только мяч оказывается у них.

4 мин. Острая атака хозяев, но после прострела с правого фланга мяч не дошел до Сапаты.

7 мин. "Шахтер" пытается успокоить игру.

10 мин. Затяжная атака горняков заканчивается неудачным прострелом Мораеса. Огрызнулся "Шахтер".

14 хв. Пенальті у ворота "Шахтаря". Арбітр після паузи дав жовту Степаненку.

15 мин. Пятов парировал удар! Липовый пенальти, которого не было нивелировал блестящей игрой украинский голкипер!