"Аталанта" с Малиновским победила "Специю"

Руслан Малиновский отыграл 25 минут. фото Reuters

В матче 27-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала "Специю". Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 3:1. Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский сыграл последние 25 минут матча. Еще один украинец Виктор Коваленко остался на скамейке запасных.

В первом тайме игра была равная. Команды обменялись голевыми моментами, но реализовать их не удалось. Во второй половине встречи "Аталанта" играла первым номером и действовала конструктивнее соперника в атаке. На 53-й минуте счёт открыл Марио Пашалич. Спустя две минуты преимущество бергамасков на табло удвоил Луис Муриэль. Третий гол хозяев на 72-й минуте забил всё тот же Пашалич. Хорватский полузащитник записал в свой актив дубль. "Специя" смогла забить ответный гол на 81-й минуте усилиями Роберто Пикколи, но никаких глобальных изменений это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Аталанты".

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"Аталанта" в 27 матчах набрала 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует "Интер", у которого 62 балла и игра в запасе.