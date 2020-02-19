"Аталанта" разбила "Валенсию". Моуринью проиграл "Лейпцигу"

Малиновский заменил Гомеса

Команда украинском Руслана Малиновского "Аталанта" разбила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанскую "Валенсию" - 4:1.

Бергамаски сразу захватили инициативу и планомерно давили на ворота соперников. Уже в первом тайме "Аталанта" вела - 2:0. Отличились Хатебур и Иличич. Гости имели один момент, который не реализовали.

Во второй половине игры избиение соперников продолжилось. Фройлер и снова Илличич довели счет до разгромного - 4:0. Лишь после этого хозяева угомонились и разрешили россиянину Черышеву забить гол престижа - 4:1.

Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на последние 10 минут игры. За это время Руслан имел шанс забить, но мяч после его удара полетел далеко от ворот.

В другом матче дня "Лейпциг" на выезде давил на обескровленный "Тоттенхэм", но англичан спасал вратарь Уго Льорис. Однако во втором тайме даже он оказался бессилен, когда Вернер забил с 11-метровой отметки. В итоге гостевой выигрыш "Лейпцига" - 1:0.

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